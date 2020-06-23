外送員騎單車慢到煩！取餐「1景象」客反愧疚：非常敬佩

▲網友遇到外送員騎腳踏車，等了超久都還沒拿到餐點，卻出現意外結局。（圖／翻攝爆怨公社）

外送平台近期因為疫情關係再度成為熱門話題，只要透過 APP 點餐，美味餐點就會快速送到家門口。不過就有網友遇到外送員騎腳踏車，等了超久都還沒拿到餐點，讓他相當不滿，準備念對方兩句。沒想到餐點抵達時，看見外送員的狀況後，他不但怒氣全消，更充滿愧疚。一位客人在「爆怨公社」訴說今（23）日點餐的過程，「今天下班叫了外送，常常聽到會有騎腳踏車的外送，還以為只是大家說說笑，結果今天真的讓我遇到了，心裡想著讓我等那麼久，等下不念他兩句不行，騎什麼腳踏車啊！」沒想到過一段時間後，外送員騎著腳踏車到達，原 PO 一開門發現對方是「行動不便」的青年，見到這景象讓他瞬間心酸酸的，等餐超久的不耐煩瞬間煙消雲散，剩下的只有對這位行動不便外送員滿滿的敬佩之意。原 PO 也回憶起當時心情，「當下我心裡真的很愧疚，他還很客氣的跟我說話，小心翼翼地拿給我，小心翼翼的算錢給我，還請我趁熱吃慢點用」，隨後又多掏100元當作小費給這位外送員。不少人看完這段暖心過程後紛紛留言，「一位用心努力過生活的勇士」、「能有更快捷的交通工具，誰會不想要呢？我上次也遇到騎腳踏車的，我跟他說，慢慢騎車注意安全，我不急這餐點」、「是我也會另外給小費」。（編輯：潘毅）