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為何說李眉蓁補選勝率小？選民揭「致命關鍵」：來不及啊

編輯中心/綜合報導-2020-06-24 10:45:46
▲國民黨高雄市長補選人選決定徵召三連霸女議員李眉蓁與民進黨陳其邁一搏。(圖/翻攝李眉蓁臉書)
高雄市長補選將於 8 月 15 日舉行，民進黨立刻推出前行政院長陳其邁回鍋出戰，而國民黨則在昨天公布由高雄市議員李眉蓁投入選戰。消息一出，就有網友討論「國民黨這一步棋是整盤放棄嗎？」貼文引發熱議。

原 PO 在 PTT 貼文指出「國民黨徵詢了這麼久之後，結果推出一個知名度這麼低的議員，縱使她是三連霸的議員，但是她沒有全高雄市的名氣啊，加上時間這麼短，是要怎麼一夕之間獲得認同，藍營這一步棋是真的要整盤放棄？」

貼文一出，網友紛紛回應「一公布嚇到，想說是誰」、「真的不知道是誰 +1 」、「我在地人，完全沒聽過這名字」、「知名度太低，時間又太短了，想搶年輕選票也很難，陳其邁都推吳怡農出來了」、「知名度真的跟陳其邁差太遠，時間太短要拉抬聲勢根本來不及啊」、「看不到車尾燈啊，經歷也少陳其邁很多」、「至少要盡力啦，都出線了，能增加一些選民支持都是好事」。

▲多數人認為李眉蓁的劣勢在於知名度較陳其邁低。（圖／記者林調遜攝）
▲多數人認為李眉蓁的劣勢在於知名度較陳其邁低。（圖／記者林調遜攝）
而對於為何是李眉蓁出線，徵召提名小組成員、同時也是黨部副秘書長李彥秀說，李眉蓁在高雄有超過 10 年的議員經驗，對高雄瞭解很深入，黨內做的好幾波民調結果出來，其實大家的分數都很接近，但經過綜合評估由李眉蓁出線，李眉蓁現在最需要補強的是部分區域的知名度，這點需要其他高雄市議員大力幫忙，唯有團結一致，才能與民進黨相抗衡。（編輯：張嘉哲）

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