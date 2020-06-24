為何說李眉蓁補選勝率小？選民揭「致命關鍵」：來不及啊

▲多數人認為李眉蓁的劣勢在於知名度較陳其邁低。（圖／記者林調遜攝）

高雄市長補選將於 8 月 15 日舉行，民進黨立刻推出前行政院長陳其邁回鍋出戰，而國民黨則在昨天公布由高雄市議員李眉蓁投入選戰。消息一出，就有網友討論「國民黨這一步棋是整盤放棄嗎？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「國民黨徵詢了這麼久之後，結果推出一個知名度這麼低的議員，縱使她是三連霸的議員，但是她沒有全高雄市的名氣啊，加上時間這麼短，是要怎麼一夕之間獲得認同，藍營這一步棋是真的要整盤放棄？」貼文一出，網友紛紛回應「一公布嚇到，想說是誰」、「真的不知道是誰 +1 」、「我在地人，完全沒聽過這名字」、「知名度太低，時間又太短了，想搶年輕選票也很難，陳其邁都推吳怡農出來了」、「知名度真的跟陳其邁差太遠，時間太短要拉抬聲勢根本來不及啊」、「看不到車尾燈啊，經歷也少陳其邁很多」、「至少要盡力啦，都出線了，能增加一些選民支持都是好事」。而對於為何是李眉蓁出線，徵召提名小組成員、同時也是黨部副秘書長李彥秀說，李眉蓁在高雄有超過 10 年的議員經驗，對高雄瞭解很深入，黨內做的好幾波民調結果出來，其實大家的分數都很接近，但經過綜合評估由李眉蓁出線，李眉蓁現在最需要補強的是部分區域的知名度，這點需要其他高雄市議員大力幫忙，唯有團結一致，才能與民進黨相抗衡。（編輯：張嘉哲）