還是都領藥局口罩！男9片抽出瞬間笑到哭：領到懷疑人生

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，我國政府解除口罩禁令，除了保持藥局「口罩實名制」外，民眾也可以在不少實體通路買到口罩。但近日，就有網友分享自己現在依舊在藥局買兩週 9 片額度的口罩，但每次拿到都讓他很傻眼，直呼「領到懷疑人生」。
原 PO 在「口罩現貨資訊專區」貼文指出「明明上星期看到藥局有一堆跳色滾邊的口罩，結果今天特地騎車去領，出了藥局大門就迫不及待拆開紙袋，結果還是藍色，哈哈哈哈哈哈哭了，別人家的藥局都比較值得期待，已經領到懷疑人生」。
貼文一出，網友紛紛回應「對啊！我也是到底要多衰」、「別人都開箱各種口罩，我一直拿藍色，真的衰死」、「比我一直只領到純白色的好了，真的」、「我也是啊，每次打開都蘋果綠，剛剛又領 18 片」、「這感受我完全懂啊，連抽驚喜包的機會都沒有」、「所以現在都會先跟藥師詢問顏色，因爲家裡藍、綠真的很多 XD 」。
不過，也有網友認為「有得戴就不錯了啦哈哈」、「怎麼大家現在不在乎有沒有口罩，而是在乎花色跟品牌？」、「我已經不想管顏色了，反正能保命比較重要，至於顏色的話之後再說」、「先買再說了啦，買了七彩口罩走在路上人家也覺得你是怪咖」。（編輯：張嘉哲）
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