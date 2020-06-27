姐妹閨蜜見面很重要？專家揭「每週聚會次數」：超級療癒

▲閨蜜。（示意圖，與圖中人物無關／翻攝自 pixabay ）

現在的人們生活步調緊湊，工作壓力也大，因此許多人都會在休假日約上自己的兄弟閨蜜出來聚聚，一吐苦水，沒想到近日就有專家證實，這樣的聚會「真的有讓心靈療癒」的功效，因此專家建議，一週可以和朋友閨蜜們「見面 2 次」或以上，療癒的效果會更加明顯，引起熱議。根據外媒報導，從英國的心理學家羅賓（ Robin Dunbar ）的研究中指出，當一個人的心情不好時，找自己的好友、閨蜜或家人用餐聚會，有助於維護身體和情緒的健康。羅賓更研究出一套「鄧巴密碼」（ Dunbar Number ），他表示每個人在社會關係當中，能夠維持好的關係數量大約只有「 5 個親密朋友」、「 50 個好朋友」、「 150 個朋友」以及「認識的 1500 個人」。在這當中又以 4 人為一組的閨蜜組合，對彼此的互助效益是最高的。雖然說多看到自己親密的人，可讓情緒更加迅速的恢復，讓自己不至於墜落谷底。但何謂才能算得上是「閨蜜」呢？羅賓也指出，「閨蜜」和「一般朋友」的差別在於，「彼此都願意花大量的時間來互相交換生活點滴、八卦資訊，透過高密度的相處和言語互動而產生認同感，讓彼此都願意把對方歸類在同一條船上」，而有著「幾乎相同的成長背景和際遇，也會讓一般朋友昇華成閨蜜」，因此一週和閨蜜見面 2 次以上，互相的吐苦水，能夠讓自己的心靈獲得短暫的救贖。網友們看完後紛紛表示「原來與『閨蜜』相處竟然能夠讓自己低落的心情得到療癒」、「馬上約起來」、「這就是同溫層討拍的說法，心情的確是會好過一點」、「果然情緒上都需要有宣洩的管道」、「這樣做壓力或許不會那麼大，真的約起來了」。（編輯：王柏文）