館長P圖「開金與正玩笑」！北韓粉專火大反擊：修養不夠

▲北韓粉專「朝鮮經貿文化情報DPRK」不滿館長開金與正玩笑，發文痛批。（圖／翻攝北韓）

近期北韓領導人金正恩的胞妹金與正獲得大量關注，辛辣作風也震撼世人。不過也因為知名度暴增，出現不少對她的圖片進行P圖惡搞的行為。網路紅人館長也跟上這潮流，舉辦臉書票選活動。此舉也引來北韓粉專「朝鮮經貿文化情報DPRK」不滿，發文反擊館長，並痛批後者「修養不夠、品味低下」。館長昨（23）日在臉書上舉辦票選活動，以「隨時有被飛彈炸死的風險」、「隨時有被拳頭打死的風險」兩種選項，並放上金與正和自己被P成女生模樣的照片，最終吸引8萬人參與投票，結果也以70%的人選擇金與正，30%的人選擇女版館長。不過這舉動在部分人眼中似乎一點都不幽默，北韓粉專「朝鮮經貿文化情報DPRK」今（24）日就公開發文痛罵館長，「很好笑嗎？這種低俗的影像合成，戲謔的言語，只會讓您原本已經具有爭議的社會形象，再增添一筆讓人非難的地方」。「朝鮮經貿文化情報DPRK」更表示大多數國家都有飛彈試射的紀錄與行為，因為是各國家政權的國防自主，並解釋關於南北韓聯絡辦公室被炸毀一事，並非以投射飛彈或火炮方式炸毀，而是以炸藥處理，「如同處理境內一座不需要用到的建築物，實施了爆破工程一般，不知道平常是有什麼被飛彈炸死的風險」。（編輯：潘毅）