台灣人真的悶太久？男深夜開「國道路況」看傻：不敢相信

▲網友半夜打開國道即時路況，發現塞車超嚴重。（圖／翻攝PTT）

新冠肺炎疫情持續在國際延燒，不少人原訂要出國的行程通通取消，但隨著台灣疫情趨緩又正逢一波端午連假，許多民眾都安排「國內旅遊」要出門走走。而就有網友討論「半夜兩點半，國道全部塞爆是怎麼回事？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「端午連假四天開始了，興奮到睡不著覺，無聊打開高速公路地圖看看，哇賽，國五直接塞爆，現在是半夜兩點半欸，現在一堆人去宜蘭幹嘛啊？」只見即時路況影像中，國五石碇至坪林路段滿滿都是車潮，完全看不到盡頭。貼文一出，網友紛紛回應「哇賽！報復性出遊啊？」、「台灣人是真的悶太久是不是啦」、「兩點半這個車潮真的誇張」、「連假大家不忍了...直接爆衝一波」、「這是要在雪隧過夜了吧」、「雪隧過夜 +1 」、「不敢相信...半夜這車潮真的好扯」。另外，也有不少網友指出「國一國三也是啊」、「南下車潮全爆了，國一也塞歪」、「南下國一、國三、國五全爆掉，半夜都紫爆」；高公局表示，今日國道有6個壅塞路段，包括國 1 南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國 3 南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國 5 南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。（編輯：張嘉哲）