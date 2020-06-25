為何日本女南部確診要公開足跡？眾曝「真實理由」戰翻了

據日本厚生勞動省公布，一名短期來台的 20 多歲日本女性，無症狀回日本後，卻在機場檢疫確診新冠肺炎，日方斷定該女感染地應該為連續 73 天沒有本土個案的台灣，而疫情中心指揮官陳時中昨下午臨時召開記者會表示，該女應為本土案例，但個案活動範圍單純，暫時不公布足跡。對此，就有網友討論「不公布足跡是不是怪怪的？」
原 PO 在 PTT 貼文指出「又是南部，又暫時不公布足跡，我們為何連地區都不公布是在做什麼，說無症狀的女大生，她都不會見人？誰相信，我們自己有不到一歲的嬰兒，真的很擔心這樣下去，萬一被感染又不自知怎麼辦？」
貼文一出，網友紛紛回應「支持公布阿...連日零確診很多人都沒戴口罩」、「人家不戴口罩，是因為政府大力說本土個案 73 天沒增加欸」、「真的超無言，有什麼好不公布的」、「這時候還說會引起恐慌就多了吧，現在很多人疫情趨緩沒戴口罩欸」、「不公佈是不知道還怎樣？到底有沒有確實掌握狀況啊？很多人真的沒在戴口罩」。
不過也有人持不同看法「是真的不用太擔心，還不確定是否真的在國內被傳染」、「就想想如果有造成擴散，不可能都沒有確診案例吧」、「事實上就是，無論那日本女大生何時感染，目前沒有造成台灣社區感染，靜待專家指示很難？」、「如果大家都這麼厲害，都去當指揮官」。（編輯：張嘉哲）
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