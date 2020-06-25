淺眠媽被吵醒超氣惱！婆婆「一舉動」收服：常來吵沒關係

▲女網友透露婆婆給了她 1 萬元，要她連假帶小孩出去吃喝玩樂。（圖／翻攝自爆怨公社）

許多民眾習慣利用假日的時候補眠，尤其是睡眠品質較差、淺眠的人，更是非常需要在身心較放鬆的假日把平日少睡的補回來。今（25）日是端午連假首日，不少人安排出遊行程，但也有人只想睡個懶覺。有位女網友就透露，自己一大早被婆婆吵醒，淺眠的她本來覺得很「啊雜」，但婆婆一舉動立即收服，讓她直呼「媽～你可以常來吵我睡覺沒關係」。有位當媽媽的女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，透露自己非常淺眠，「睡覺時誰來把我吵醒就是會讓我啊雜一整天」，因為之後就很難再入睡。而今早原 PO 被窸窸窣窣的聲音吵醒，讓她不禁有點起床氣，「有點惱的張開眼看是誰活膩了？」結果原來是婆婆，看見原 PO 醒了，婆婆就說「這一萬妳拿去，連假帶小孩們去吃喝玩樂」，說完就出房間了。原 PO 立即由惱轉喜，直呼「媽～你可以常來吵我睡覺沒關係」，更笑稱自己「又不爭氣的再次被婆婆征服」。文章一出，讓大家笑翻，不到 1 小時就獲得超過 7 千位網友按讚。網友紛紛在底下留言回覆說，「別人婆婆總是不會讓我們失望」、「甘願被吵醒」、「原來起床氣要這麼治」、「請問一下你婆婆還有缺媳婦嗎」、「吵我睡覺不能忍，但有錢就可以喔」、「被新台幣吵醒，我願意」。（編輯：倪浩軒）