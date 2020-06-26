為何基隆離台北近房價卻便宜？答案一面倒揭1關鍵：有差

▲林右昌推薦基隆不管是風景或是美食都有全台唯一的特色，一定能讓遊客印象深刻(圖/基隆市政府提供)

買房是許多台灣人一生中非常看重的一件事，因此地點總是千挑萬選，希望可以買到 CP 值高的地方，而近日就有網友在網路上表示疑惑，「為何基隆離台北近房價卻便宜？」沒想到網友們答案一面倒的揭露 1 關鍵直呼「其實很有差」，引起熱議這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「基隆離台北近價格卻便宜的原因」的文章表示，「因在南港工作因素，想買個交通方便，生活機能佳，價位相對低的電梯宅，網友紛紛推薦基隆，也去租屋網搜尋了一下，距離確實很快，開車的 20 多分鐘就到，火車也大蓋 30 多分，客運也有 9026 可搭，不懂為啥房價會這麼低，是不是有很大的缺點導致？」，此篇文章一發出，引起大量網友熱烈討論，答案更是一面倒的點出了 1 關鍵因素，留言區蓋起高樓。網友們認為「建設、素質」、「水準、老舊、狹窄、單行道、吸毒等，孟母三遷是有其道理的」、「千金買房萬金買鄰，素質」、「在台北沒聽過有人要漂去基隆的」、「台北的學區和教育應該還是好一點」、「下雨、建設、交通便利性其實也是很大因素」。不過更有位知情網友點出 1 點有差因素表示，「政府資源」才是關鍵，「房價高低其實都是跟著政府資源在調整，為什麼桃園近幾年竄出頭，因為中央資源大量湧入，整個環境規劃建設就會帶動房價」。不過實際上，基隆市政府近年來，有條理的全面檢視基隆市都市環境規劃建設所面臨的課題，提出對策，希望都市建設及景觀改善構想能落實為市政建設計畫，並以「山水、文化、宜居城」做為基隆市都市發展暨景觀願景，意即希望建設基隆為「優質生態環境、多元生活文化、理想居住城市」。（編輯：王柏文）