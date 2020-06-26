媽領「夢幻雙邊色口罩」　女兒讚爆秀實品：戴上會超開心

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情延燒，我國政府推出的「口罩實名制」不斷升級，由於政府徵收的廠商多元，因此近日民眾領到的「口罩顏色及廠牌」討論度超高。而近日就有網友領到「夢幻雙邊色口罩」，實品曝光後立刻在網路上引起熱議，討論度直線升高。
這位網友在網路論壇《 Dcard 》上 PO 出一篇「充滿少女心的口罩配色」的文章表示，「以前覺得純白色的口罩就很美了，沒想到這次媽媽領到這麼好看的口罩，竟然是一邊粉紅一邊粉紫，太夢幻了吧，戴著走在路上心情都會變好」，原 PO 更隨文附上圖片，從照片中可以看到，一個純白的口罩上，雙邊側條的顏色竟是「淡粉紅色」和「淡紫色」，如此特別的顏色也讓大量網友為之瘋狂，留言區紛紛蓋起高樓討論。
網友們紛紛表示「好特別的口罩耶」、「這個好好看」、「拿到這個配色超意外哈哈哈」、「好特別，我覺得這配色太少女好可愛」、「這個真的好美，但長輩都蠻嫌棄純白的其實」、「好可愛啊，好想要這種配色」、「超想要」、「那麼少女的顏色，會想留起來，捨不得戴」、「好想要，我連特別色都沒有」。（編輯：王柏文）
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