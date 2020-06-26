為何寧願塞國5也不走北宜？用路人一面倒曝關鍵：更可憐

▲北宜公路路況和意外多。（示意圖／翻攝自 PTT）

▲資深用路人點出關鍵「北宜只要一起車禍事故等的時間比塞車還長」，風險實在太高。（圖／NOWnews資料圖片）

從昨（ 25 ）日為端午連假的首日，不少人紛紛規劃出遊或者返鄉，讓不少國道一路塞車，其中，國道五號更是創下連續壅塞的紀錄，長達 22 小時南下路段都是低於 40 公里的狀況。對此，就有網友討論「為何寧願塞國 5 也不走北宜？」沒想到用路人一面倒的點破關鍵直呼「如果出事了會更可憐」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「為何寧願塞國 5，也不走北宜濱海」的文章表示，「台灣連假根本不適合出遊，上周也根本不該補班換連假，搞的要塞車大家一起來塞啊，為何寧願塞國 5 ，也不走願北宜濱海，有卦嗎？」，此篇文章一發出，引起大量網友熱烈討論，更有一大票用路人網友揭露關鍵，留言區蓋起高樓。網友們一面倒的表示「不塞的北宜比塞的雪隧快，但不會發生在同一時間」、「講的好像北宜、濱海不塞一樣」、「北宜公路難開的要命，只有重機仔跑超爽的」、「這國道浪漫，享受在車上聊天的樂趣，慢慢凸而已」、「老實講，有時候雪隧塞一塞還真的比北宜、濱海快，除非雪隧真的塞到爆，完全不動好幾個小時那種」。不過也有資深用路人點出關鍵「北宜只要一起車禍事故等的時間比塞車還長」，風險實在太高，「走北宜塞了不是更白痴」、「發現寧願時間錯開巔峰走國五，也不要繞北宜濱海慢又長」、「北宜不熟跑起來超慢」、「北宜不好走假日一堆重機，濱海難走是砂石車」、「北宜塞車時停停走走又繞山路，長時間易暈車，體感很差」、「彎來彎去又長 vs 平面慢慢嚕油門」、「要塞就塞國五，一個繞遠路一個繞山路有比較厲害嗎」、「北宜假日一堆屁孩，只要一起事故我看要等多久」。（編輯：王柏文）