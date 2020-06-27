為何民眾連假就衝宜蘭？遊客狂揭在地景點：吃喝玩樂全包

▲宜蘭傳藝園區人潮。（圖／全聯善美的基金會提供)

▲端午連假國道湧車潮。（圖／NOWnews資料照片)

端午連假不少人紛紛規劃出遊或者返鄉，讓不少國道從下班時間開始，就一路塞車塞到爆，其中，國道五號更是創下連續壅塞的紀錄，長達 22 小時南下路段都是低於 40 公里的狀況。因此就有網友在網路上表示疑惑，「為何民眾連假就衝宜蘭？」沒想到就有遊客揭露了宜蘭的在地景點直呼「根本吃喝玩樂全包了」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「宜蘭有什麼好逛的八卦？」的文章表示，「我很好奇，跟老婆跑來礁溪住兩天，很少來到宜蘭這個貴寶地，真的很好奇，只知道有羅東夜市可以逛，不知道還有哪裡可以逛的，感覺這裡好清幽，比雙北悠閒的感覺，以後住這裡好了」，此篇文章一發出，引起大量網友熱烈討論，更有一大票遊客揭露去宜蘭的好處，留言區蓋起高樓。綜合網友們意見表示，對於「吃、喝」，宜蘭有「認真推去金車吃蝦，明天回去大家都滿意」、「南澳朝陽漁港海巡署營區對面吃現撈」、「奶凍卷、蔥油餅」、「羅東林場肉羹」，而「玩、樂」部分則有「蘭陽博物館、林美石磐步道、五峰旗瀑布群、冬山河、清水地熱、悽蘭」、「晚上必去渭水之丘啊」、「龜山島」、「羅東林木園區、傳藝中心、太平山、羅東公園、小鹿斑比、東澳冷泉、宜蘭餅體驗、積木博物館、吉米公園」、「雙連埤、龍潭湖、望龍埤、壯圍公館海邊」、「去金車城堡那玩飛行傘阿」。看完以後其他鄉民紛紛表示「宜蘭這樣很多地方我都還沒去過欸」、「這樣玩得超盡興」、「宜蘭真的有幸可以去看看」、「有點名氣的點都在宜蘭了」、「光是聽名字就很想去了」。（編輯：王柏文）