交往6年！女見「賓客名單」臉綠　哭求未來婆婆暫緩婚事

▲弟弟有個交往 6 年的女友論及婚嫁，因為自身家境不錯，女方看見他們的賓客名單後卻要求暫緩婚事，為此感到相當憂心，貼文立刻引發熱議。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

男女雙方大多在交往過程中相處、磨合，最後才走向結婚，不過部分較傳統的家庭，或是長輩會講求門當戶對。近日，一名女網友在《 Dcard 》貼文提到，弟弟有個交往 6 年的女友論及婚嫁，因為自身家境不錯，女方看見他們的賓客名單後卻要求暫緩婚事，為此感到相當憂心，貼文立刻引發熱議，有網友立刻指出實際上「豪門的碗不好捧」。原 PO 表示，弟弟有一個從大學交往 6 年的女友，最近終於論及婚嫁，但對方在看到他們家的宴客名單後臉色變得很憂鬱。接著解釋「我的原生家庭算是有錢，大概吧，我就從實際層面來說好了，能力上面大概就是供完我們 4 個學渣小孩全部出國唸書之後，還能有能力讓我們在台北市有房產！」弟弟的女友卻在看完賓客名單後，問了一些名單上的賓客，瞬間面有難色，看得出來她明顯不一樣，女方的家庭是普通家庭，老人家就是怎麼都看不順眼，一下嫌她挑的婚宴會館檔次不夠，一下又嫌新人挑的餅不好吃，最後女方打電話向她媽媽道歉一個晚上，說婚禮的事情能不能先緩緩，因為覺得自己配不上，她的父母也不贊同，一直跟她說要門當戶對。原 PO 表示「我真的很擔心他們會不會之後就分手了，我弟可是我家唯一脫魯的啊！」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「嫁入富二代其實壓力很大吧？交往時不知道？你弟有特別隱瞞嗎？門當戶對表面聽起來很歧視，但我覺得撇開以歧視的面向解釋外滿中肯的，也有它的意義，如果有落差，對於相較較差的那方會很痛苦，豪門的碗不好捧」、「最怕婚後開始有怨言」；但也有網友認為「我家巴不得我嫁到豪門」、「長輩管太多了，什麼門當戶對有沒有都無所謂，夫妻倆開心最重要，談好就好，有的長輩就是搞不懂這點」。（編輯：賴詠璿）