疫情後竟出現「廢棄口罩海」　畫面震驚專家：比水母還多

2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情延燒，世界各國的民眾都紛紛戴上口罩防疫，但沒想到使用過後的口罩，卻造成了環境的污染。近日在國外就有專家在臉書上 PO 出一組照片，直言「這才是真正的隱性災難」，原來是在疫情期間人們大量使用口罩、手套都被排到了海洋裡，引起熱議。
根據法國非營利組織《 Opération Mer Propre 》在臉書上發出的照片中可以看到，海洋中的垃圾全部都是與「疫情相關」，有口罩、手套、洗手液瓶子等等。該組織的創始人 Laurent Lombard 指出，當時法國向國外訂購了 20 億個口罩，而這些海洋中的口罩只是一小部分，若這情況沒有改善，未來海洋中相關的垃圾一定會更多。
Laurent 更強調，口罩在自然環境中分解要花 450 年時間，如果使用後不好好處理，海洋中的口罩垃圾數量可能會超過水母。這些畫面曝光後超過萬人按讚和轉發，網友們紛紛留言「人類真的最後會自己害死了自己」、「這實在太噁心了」、「真的要好好的處罰這些亂丟垃圾的人」、「結果海洋中的生物吃到這些東西，人再去吃魚蝦貝類，根本是一種惡性循環啊」、「人們只有靠自己才能改變」。（編輯：王柏文）
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