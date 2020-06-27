若有100萬該先買房還是結婚？過來人指1增值選擇：別鬧了

▲買房。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

▲有網友認為可以把 100 萬拿去投資，「 100 萬我只會想買存股，說實在，買房結婚兩項做了後都會很痛苦」。（圖／NOWnews 資料照片）

買房是不少年輕人的夢想之一，結婚更是一輩子的終身大事，因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「若有 100 萬該先買房還是結婚？」沒想到就有過來人揭露可以將 100 萬增值的選擇，直言「真的別鬧了」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「您若存了 100 萬先買房或先結婚呢？」的文章表示，「您若存了 100 萬先買房或先結婚呢？同事聊天之餘，談到存到 100 萬了，要先買房或先結婚呢？有這方面的八卦嗎？」，此篇文章一發出，引起大量網友熱烈討論，風向更是一面倒的指出「即便有 100 萬，做這兩個都不夠」，隨後更點出 1 增值建議，留言區蓋起高樓。網友們一面倒認為， 100 萬根本太少，甚至更直呼在台北的正常上班族，第一桶金 1000 萬起跳才是基本，「一百萬買哪裡...山區嗎」、「 100 萬買屁房、結屁婚」、「 100 萬？想買房或結婚，你是想自殺」、「一百萬，我覺得應該啥都沒辦法做」、「一百萬連車位都買不起」、「先不提頭期款跟雜費，裝潢、家電、家具很容易就破一百萬喔」、「才一百萬就想買房、結婚？早點睡作夢比較快」、「太少， 300 萬再來談」。因此就有網友認為可以把 100 萬拿去投資，「 100 萬我只會想買存股，說實在，買房結婚兩項做了後都會很痛苦」、「買股票」、「當然是拿那 100 萬出來投資啊」，更有網友直言，如果真的要選，最好選「買房」，「買房啊，結婚能增值嗎」、「結婚是貶值，買房增值，根本不用想」。（編輯：王柏文）