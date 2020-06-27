租屋一查地址是凶宅！房仲秒退錢　2天後「一畫面」崩潰

台北市區房價居高不下，不論是買房、租屋價格都比其他縣市貴上許多。近日，一名網友在 PTT 八卦版提到，朋友在台北市中山區找到一間看起來不錯的住處，匆匆簽約後，回家一查地址才發現租到凶宅，問了房仲後拿回訂金，豈料兩天後「一現象」卻讓他們傻眼不已，貼文立刻引發熱議。
原 PO 表示，最近朋友要搬家，趁假日跟下班時間尋覓新住處，總算在台北市中山區找到一間滿意的房子，看完內裝格局還不錯就匆匆簽約了，簽完隔天上網一查該房地址，才發現有法拍資料，法拍原因竟是有人輕生，友人嚇得趕緊詢問房仲，果真的是那戶出事，雖然最後拿回訂金，仍為友人感到憤恨不平。
原 PO 指出，友人事後還得再找白天時間去拜拜，房子也要重找。豈料，兩天後在租屋網看到該戶又被上架出租，崩潰直呼「黑心房仲又要來浪費別人時間」，氣問「有沒有怎麼把那個房仲搞爆的方法？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「自己多找資料多問問鄰居啦，租屋不是買賣其實他不想退也可以」、「買賣確定要明示是凶宅，租就有點忘了，好像不用」、「租屋好像不用明示凶宅吧？」「你朋友在住前發現很走運了」。（編輯：賴詠璿）
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