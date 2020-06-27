4男組失戀環島機車隊！路人見「8字亮點」讚：下一個更好

茄萣

▲ 4 男組失戀環島車隊。（圖／李姓網友提供）

▲騎士們身上都背著非常醒目的紙牌。（圖／李姓網友提供）

▲這些標語更讓李女直言「這樣兄弟情深的樣子，真的讓我們很感動」。（圖／李姓網友提供）

▲甚至更有一個 8 字標語「女人的嘴，騙人的鬼」，道出了失戀的苦。（圖／李姓網友提供）

好朋友失戀該怎麼辦？除了能陪他喝酒喝到掛，好好的發洩一下之外，還能做更有意義的事情，近日一名女網友在高雄濱海公路上就拍到了一組「失戀熱血青年車隊」，騎士們身上都背著非常醒目的紙牌，上面寫著「朋友失戀陪他環島」等標語，引起熱議。27 日上午 10 時許，一位李姓女子和朋友出去旅遊，從台南回高雄的路上，經過高雄茄萣濱海公路時，發現前方有一群騎著各式款式機車，頭戴知名國產品牌安全帽的年輕人，背後綁著著紙板，上頭寫著「我哥失戀，看他可憐陪他，環島 ING 」、「朋友失戀，陪他環島，單身萬歲」、「環島中，有殼都酷龍」等語，甚至更有一個 8 字標語「女人的嘴，騙人的鬼」，道出了失戀的苦，下方更有小字註明「雖然有時候很舒服！」而這些標語更讓李女直言「這樣兄弟情深的樣子，真的讓我們很感動」。經《 NOWnews 今日新聞》記者採訪後得知，這位李姓女子及其朋友跟隨在失戀車隊後方，甚至在停等紅燈時，開窗安慰騎士並加油表示安慰，「你們真的很棒，下一個女孩子會更好」等語，讓這段路上充滿溫暖，一直到高雄岡山附近才分離，李女更認為，「失戀男生後面的 8 字非常有意思，是一大亮點，感情的事情真的也只能慢慢釋懷」，許多失戀男女會選擇環島釋放情緒，可能是因為內心上覺得自己是孤單、寂寞、沒人能了解、體會他們的心情。路上民眾若看到可以適度關心互動，會有不錯的效果。希望失戀哥可以趕快走出傷痛，因為下一個真的會更好。（編輯：王柏文）