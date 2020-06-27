星巴克店員拒未戴口罩女引議！爽獲4千人砸169萬小費力挺

▲古鐵雷茲發照片感謝網友支持。（圖／翻攝自 GoFundMe 網站截圖）

果然堅持做對的事，全世界都會來幫你？美國新冠肺炎疫情有重新加溫的跡象，許多地方政府呼籲民眾做好防疫措施。而一位女子卻發文抱怨，透露自己沒戴口罩去星巴克，結果店員竟拒絕為她服務。該女子公布了男店員的姓名與照片，結果大家卻一面倒支持店員，更有人發起募資捐小費活動，截至寫稿時間已經有 4 千多人響應，累積捐出 57,255 美元、約新台幣 169 萬元。綜合外媒報導，聖地牙哥一位名叫吉爾絲（Amber Lynn Gilles）的女子日前在臉書發文控訴，一位星巴克男店員古鐵雷茲（Lenin Gutierrez）拒絕為自己服務，「只因為我沒有戴口罩」，吉爾絲還諷刺地說下次去星巴克會帶上醫療單據，證明自己是個健康的人。吉爾絲公布了古鐵雷茲的姓名與照片，似乎不只想要討拍，還希望網友去公審古鐵雷茲。然而，事情的發展正好相反，絕大多數網友力挺古鐵雷茲，反而對吉爾絲多所批評。更有位網友在募資網站發起了「為古鐵雷茲付小費」的活動，短短幾天便獲得超過 4,500 位網友響應，累積已獲得 57,255 美元的捐款。而古鐵雷茲也發佈手拿寫著「謝謝大家，保持安全」的紙條照片感謝網友。吉爾絲已經將原本的貼文刪除或是更改了閱覽權限，一般人無法再看到。但她接受當地媒體訪問時透露，自己收到「成千上萬的死亡威脅」，更澄清當初並沒有要騷擾或威脅古鐵雷茲的意思。而星巴克的發言人則表示，希望每位來店的消費者都能受到服務，「但同時我們也禮貌地要求消費者能遵守政府建議的社交距離及防疫安全規定」。（編輯：倪浩軒）