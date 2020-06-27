台灣「拉麵披薩」登日本CNN首頁！台人笑翻：珍珠的報復

▲台灣拉麵披薩登上日本《 CNN 》新聞首頁。（圖／翻攝自 PTT ）

披薩上滿滿的牽絲起司，搭上各種配料，經過高溫烘烤香氣逼人，總是令饕客吃完還忍不住吮指回味。連鎖披薩店必勝客（ Pizza Hut ）先前曾推出獨特的「榴蓮口味」和「黃金臭豆腐口味」披薩，掀起超高討論度；近日又聯手日本拉麵品牌再推「拉麵披薩」，新奇口味立刻登上《 CNN 》首頁。26 日《 CNN 》以「台灣必勝客的瘋狂混搭（ Ramen pizza? Crazy mashup revealed by Pizza Hut Taiwan ）」為題，報導台灣特有的拉麵披薩，提到台灣必勝客團隊已經不是第一次研發獨特口味，必勝客接受《 CNN 》訪問中提到，台灣消費者長時間的工作，希望能透過創意的飲食環境，讓消費者緩解生活壓力。值得關注的是，這則有關拉麵披薩的報導，27 日更登上日本《 CNN 》新聞首頁，介紹全球首創的拉麵披薩之外，更稱「你可能需要一雙筷子來吃披薩」。消息立刻被轉貼至 PTT 引發熱議，網友紛紛笑稱「一次得罪兩國的食物」、「老實說感覺滿好吃的」、「互相傷害，珍珠的報復」、「一次挑起日本跟義大利戰火哈哈哈」、「日本惡搞我們珍奶，我們惡搞拉麵」。據了解，必勝客近日推出世界首創拉麵比薩，聯手日本拉麵評比權威雜誌兩屆大賞冠軍品牌「麵屋武藏」原創麵條，搭上大片日式叉燒、撒上蔥花及爽口筍片，再加經典必備的溏心蛋，製成顛覆想像的「一口入魂拉麵比薩」，創新口味再度引發話題。（編輯：賴詠璿）