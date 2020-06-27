黑人抬棺進軍台灣！「中文名稱」揭曉　粉絲笑翻：超有梗

▲反骨男孩曾模仿棺材舞惹議。（圖／翻攝反骨男孩Youtube）

▲今（27）日黑人抬棺團隊在臉書與IG開設中文官方粉絲專頁。（圖／翻攝黑人抬灣粉專）

近年火紅的迷因文化襲捲全球，其中「黑人抬棺舞」更是知名度最高的片段，近期他們也在臉書上開設針對台灣粉絲的「黑人抬灣」臉書專頁，中文譯名更讓不少粉絲笑翻大讚「超有梗」。在全球爆紅的「黑人抬棺舞」，其實是非洲迦納傳統，2000年當地經濟起飛，葬禮開始講求排場。因為這個片段而爆紅的殯葬公司老闆班傑明·阿多（Banjamin Aidoo）解釋，2017年時接了一個沒人敢做的「特別」案子，就是為酋長的葬禮「抬棺跳舞」。沒想到這場特殊的葬禮，他們的華麗排場與舞技效果片段流出，成為網路迷因素材爆紅，讓他們意外成為知名人物，國際媒體CNN、衛報都前往專訪。日前台灣網紅團體反骨男孩也因為模仿這個「抬棺舞」，但因為「塗黑臉」的舉動，導致各界質疑是否有「種族歧視」之嫌，最終反骨男孩也刪除影片並道歉。不過當事人班傑明看完後，不但轉發反骨男孩拍攝的片段，更認為反骨並沒有惡意，也不介意他們將臉塗黑模仿，相反地，他們還很喜歡這段影片，並祝福反骨男孩一切順利。今（27）日黑人抬棺團隊在臉書與IG開設中文官方粉絲專頁「黑人抬灣」，名字巧妙的與台灣結合，班傑明也用中文向台灣粉絲問好，並宣示「here we come 」。粉絲專業曝光後，不少台灣網友湧入讚嘆，「名字也太有梗」、「正版氣度跟一些有的沒的真的不能比」、「果然94是專業，生意做到台灣了」、「不錯阿挺有趣的」。（編輯：潘毅）