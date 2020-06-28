最狂儀式！陸男cos屈原慶端午　誇張行為嚇壞市民引熱議

▲建昌漢文化研習社社長的賈治勇。（圖／翻攝自影片）

▲賈治勇投河。（圖／翻攝自影片）

東方人過端午節有著許多的慶祝方式，不論是吃粽子、立蛋亦或是划龍舟，都是節日的重頭戲，但沒想到近日在中國大陸竟然有民眾重現「屈原投江」的儀式，來慶祝端午節，誇張的行為讓在河邊的市民都嚇壞，引起熱議。根據陸媒報導，中國大陸四川省西昌市一名 41 歲男子在端午節時為了紀念屈原，竟身穿漢服「俯身投河」，完成他對端午節的「慶祝儀式」，平時身為建昌漢文化研習社社長的賈治勇，於本月 23 日下午時，來到了西昌海河天街，他站上了河邊的石頭圍欄，展開雙手，平伸雙臂，嘴裡更是唸著「國無人莫我知兮，又何懷乎故都！」語畢，賈治勇身體前傾，以正面如水的姿勢撲入了河中，激起一陣水花，入水後更是以「雙臂平展的姿勢在水中漂浮了 10 多秒」，才迴游到岸邊。據了解，當時更有一名市民正在對岸釣魚，市民直言「我被嚇了一大跳，還以為有人失足落水了」，而賈治勇的這一跳河行為已連續 4 年的端午節都是這樣，許多網友認為這樣做根本就是「想紅、做秀、譁眾取寵」，完全沒有意義，但賈治勇卻表示「我知道會被罵，但每個人的看法不同，我不在意別人怎麼說，明年端午節，我可能還會繼續跳」。網友們紛紛表示「現在的人不知道為什麼都想要當網紅阿？當網紅很重要嗎？」、「支持，繼續堅持下去吧！這是一個愛國的情操」、「這不就擺明了是在『作秀』嗎？感到無聊」、「這水看起來好髒，真佩服他敢跳下去啊...」、「記得是投江（汨羅江）不是『投河』吧，要模仿歷史就應該要找符合故事的場景，這樣會更有意境」、「他成功了，已經成功吸引了大家的焦點」、「屈原當時應該綁了石頭，這樣沉不下去」、「純粹刷存在感的吧，模擬屈原投江真有創意」。（編輯：王柏文）