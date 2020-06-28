全球確診人數破1千萬！「恐怖數據」被抖出：台灣注意了

新冠肺炎延燒近半年，全球確診案例於今（ 28 ）日突破一千萬，累積死亡病例也超過 50 萬人，確診數前三名的國家為美國、巴西及俄羅斯。對此，就有網友透露「千萬確診數的背後意義」貼文引發熱議。
原 PO 在 PTT 貼文指出「現在全球確診數破一千萬了，以目前速度來看，平均 6 天多一點就會增加一百萬人，一個月就會增加到 500 萬左右，也就是說，在不計算可能會加速的狀況下，每兩個月就可以增加 1000 萬人」。
「按照這樣的速度，到 12 月，全球累積確診病例可能達到 4000 萬，當然隨著各國的努力以及失誤，或者疫苗的研發，這都可能會加快或減慢其速度，而目前累積死亡率大約 5% ，目前的確診熱點為美洲跟南亞，此外東歐、西亞、中亞都有死灰復燃或者新爆點的地方，不可不慎。」
貼文一出，網友紛紛回應「一堆人真的不戴口罩啊，台灣真的也要注意」、「這樣還有人想出國玩嗎呵呵」、「所以台灣也不能鬆懈啊，好可怕」、「這成長的速度真的太恐怖了」、「真的平行世界啊台灣...」、「台灣注意了，這第二波疫情沒在跟你鬧」、「第二波比第一波更兇猛啊....台灣一定要守住」。（編輯：張嘉哲）
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