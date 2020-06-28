畢業典禮變告別式？為防疫校方出奇招　學生：真的要哭了

▲畢委會將 252 位畢業生穿著制服的照片都洗出來，一張張掛在學校外面的長線上，讓路人可以觀賞。（圖／翻攝自《 24HEURES 》）

▲這場畢業典禮當天學生只能在家長陪同下進入校園，會有幾名老師在紅毯的另一端等著學生輪流走上來。（圖／翻攝自《 24HEURES 》）

2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情延燒，世界各國都有防疫的作為，校園更是一大重點，但現在的時間正值畢業季，許多學校的畢業典禮可能無法如期舉行，對學生來說可能會造成心中的遺憾，因此在國外就有一間學校為了畢業典禮出了 1 奇招，這讓學生看到後直呼「真的要哭了」，引起熱議。根據外媒《 24HEURES 》報導，加拿大魁北克省寶樂沙（ Brossard ）的一間中學為了防疫，畢委會將 252 位畢業生穿著制服的照片都洗出來，一張張掛在學校外面的長線上，讓路人可以觀賞，總共掛了快 6 排。而學生們看到後紛紛超感動，其中更有一位女學生朱麗葉·麥（ Juliette Mai ）直言，「真的很漂亮，我要哭了。自從防疫開始後，我已經很久沒見過我的同學和朋友。很高興看到他們在相片中微笑著」。而該所中學的畢聯會表示，由於之前政府禁止舉行畢業典禮之類的室內聚會，畢委會準備了三十多天，以創造性和尊重衛生的方式慶祝學生畢業升學。而這場畢業典禮當天學生只能在家長陪同下進入校園，會有幾名老師在紅毯的另一端等著學生輪流走上來。網友們看完後紛紛表示「猛的一看感覺有點微妙，我是要告別青春，不是變成告別式...」、「這次疫情真是讓人措手不及，希望疫情趕快能夠得到控制」、「這畢業典禮也算是留下難忘回憶」、「只能說在疫情之下，畢業典禮都走調了」、「另類告別式的畢業典禮，避免接觸傳染，這樣也行」、「這樣一場難忘又特別的告別式也不錯，總比人群聚集最後進醫院好」。（編輯：王柏文）