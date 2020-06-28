挖到絕美寶石致富！礦工「驚人背景」曝光網狂呼：羨慕啊

▲近日在國外就有一名礦工挖到了超珍貴的「坦桑寶石」。（圖／翻攝自《 BBC 》）

▲坦桑石。（圖／翻攝自《 Daily Mail 》）

▲ Laizer 以 240 萬英鎊（約新台幣 9 千萬元）的價格賣給了國家礦業部門。（圖／翻攝自《 Daily Mail 》）

發大財是人人都有的夢想，但如果真的實現了，想必一定讓人非常興奮。而近日在國外就有一名礦工挖到了超珍貴的「坦桑寶石」，這讓該國的礦業部門花了高價向他收購，事件發生後，這名礦工的背景也隨之曝光，引起網友熱議直呼「好羨慕啊」。根據《 BBC 》報導，在東非國家坦桑尼亞有一名 52 歲的礦工 Saniniu Laizer ，他在曼亞拉礦區採礦，意外挖到 2 塊分別 9.2 公斤深藍色和 5.8 公斤深紫色的坦桑石。而坦桑石非常稀有，只有坦尚尼亞北部城市曼亞拉出產，據地質學家估計，坦桑石的資源很可能在未來 20 年內被挖完，因此當地政府為了防止非法走私挖採，礦場周圍圍起了高牆，只有通過許可的採礦者才能進去。而 Laizer 屬於獨立許可採礦，並不受僱任何的採礦公司。從 2019 年開始，坦桑尼亞在全國各地建立礦產貿易中心，允許手工採礦者直接向國家出售他們挖來的寶石和黃金，通常坦桑石有藍色、綠色、紅色和紫色等，會拿來製作首飾。對於 Laizer 挖到的 2 塊坦桑石，也是第一次挖掘出形狀這麼大塊的樣貌，最後 Laizer 以 240 萬英鎊（約新台幣 9 千萬元）的價格賣給了國家礦業部門，而這兩塊寶石將會被送到國家博物館永久收藏，就連總統 John Magufuli 也特地致電向 Laizer 恭喜，表示他的發現證實國家有豐富的礦資源。而當地媒體在訪問 Laizer 後竟驚人的發現， Laizer 今年 52 歲，有 4 名妻子、 30 多名孩子，家裡還養了 2000 頭牛，實際上就是一位「暴發戶」了， Laizer 表示，對於這次挖到兩塊大寶石，自己會殺一頭牛來慶祝，但並不會改變自己的生活方式，還會繼續養牛、當礦工賺錢，他更直言「我沒有受過教育，但我喜歡以專業的方式做事，我希望今後我的孩子們都能用更專業的方式做事」。網友們看完後紛紛表示「本來就很不得了，我想挖到這礦石對他來講也差不了多少」、「羨慕阿..不過他本身應該滿有勢力的...不然早就被搶走了...」、「這種挖寶石的感覺就像是簽樂透啊，挖到了足以致富」、「幸運的有錢人，根本就是人生勝利組」、「採礦意外挖到深藍色和深紫色的坦桑石，發財不忘本，讚」、「看起來這位好運的人來挖礦並不是為了生活，應該是為了興趣吧，身家真豐厚阿」。（編輯：王柏文）