「口罩外交」台灣有得好處？知情人揭2方面：別只看表面

2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情肆虐全球，台灣在防疫方面做得相當亮眼，讓世界有目共睹，不僅如此，更贈送大量口罩給重災區，做起口罩外交，不過，近期日本及歐盟第一波解禁名單都未列入台灣，對此，有網友就在網路上表示疑惑，「『口罩外交』台灣有得好處？」沒想到引起知情人點出 2 方面直言「別只看表面」，引起熱議。
這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「口罩外交台灣最後得到了什麼好處？」的文章表示，「前幾個月啊，台灣捐了很多口罩給歐洲，然後講著台灣 Can help ，一堆人就高潮到不能自已了，還說什麼『世界要站在台灣這裡』、『中國要被世界聯軍圍剿』、『國際的情勢和風向已經變了』的這種話，結果現在，幾個月過去了， WHA 讓習近平致詞，不讓台灣進來，歐盟、日本也沒開放台灣，反倒是中國還被歐盟列入有條件開放，某些鄉民的幻想，馬上被打了一巴掌，這個口罩外交，看到現在，台灣有拿到什麼好處嗎？」，此篇文章一發出，引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起了高樓。
網友們紛紛表示「不認為開放了有什麼實質意義，只會又讓一堆神經病瘋狂出國玩，然後帶病毒回家」、「笑死，被打臉到爆，才來裝虔誠的婆媽，不求回報、不求回饋」、「反正國際就是這樣，用處沒了就丟棄。沒必要有多大期盼」、「刷國際好感度，台灣在國際地位就像豪門的小三，要進門很難，更別說扶正」、「捐個口罩就要人家無條件對你好，恐怖情人？」。
不過有知情網友認為，口罩外交或許讓台灣在國際地位的提升上並不明顯，但千萬不要只看表面，隨後更揭露了 2 面向，「有些東西不是表面就看得出來的，例如台灣花一點口罩錢，可是要讓中共花不知道幾倍的錢去洗風向，討好外國官員，另一個好處就是會讓本來藏的好好的舔中官員現形，這些人未來的政治路多少會有影響」，另外也有人認為「捐口罩是為了要幫人，幫助別人不是為了回饋」、「是要幫他國人民，歐美政客不感謝那沒辦法，也沒有每個受贈的國家根本都無感，邦交國有感」。（編輯：王柏文）
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