男爽領紓困10萬元！兩個月後下場曝光　全場看傻：搞什麼

▲網友分享領完勞工紓困後的生活。（圖／翻攝PTT）

新冠肺炎衝擊國內經濟，勞動部為了協助受疫情影響的勞工，自 4 月 30 日開辦「勞工紓困貸款」，每人最高可貸新台幣 10 萬元。近日，就有網友分享自己去申請貸款後的生活，讓不少人看傻眼。原 PO 在 PTT 貼文指出「 4 月的時候紓困貸了 10 萬下來，人生第一次拿了這麼多錢，想說謹慎點用，結果不敵物慾組了新電腦、買了新手機，課了一堆有的沒的糞手遊，等發現事情不對勁的時候，只剩下六千塊，我上班扣掉生活費一個月最多存三千，接下來應該怎麼做？」貼文一出，網友紛紛回應「傻眼...是紓困不是讓你買奢侈品」、「這是借款不是零用錢耶？」、「所以我說紓困貸款幹嘛，一堆人當零用錢在用，搞什麼」、「可憐哪」、「把電腦手機賣了不會？誰叫你要買」、「只是未來的你會抱怨以前花錢時候的你，哈哈」、「唉，不懂用這筆錢就是這樣」。事實上，從勞工紓困貸款推出後，原本名額只有五十萬名，但從申請第一天起，民眾反應就相當熱烈，後來行政院又加碼 50 萬個名額，6 月初申請名額就超過 100 萬名，而據政策規定，勞工紓困貸款期限 3 年，利率 1.845％ ，第一年利息由勞動部補貼，免任何手續費，勞工紓困貸款的前 6 個月為寬限期，勞工不用繳本金，第 7 個月到第 12 個月攤還本金，月繳約 3260 元，第 13 個月起按月攤還本金和利息，月繳約 3413 元。（編輯：張嘉哲）