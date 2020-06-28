一堆國家喊台灣防疫優秀卻不解禁？眾揭「真相」：你懂啥

新冠肺炎第二波疫情持續衝擊美洲、南亞等地區，而歐洲隨著疫情趨緩，預計在 7 月 1 日放寬邊境管制，但首波名單釋出後，卻未見台灣。對此，就有網友討論「明明一堆人都說台灣防疫很好，為什麼解封名單都沒台灣？」貼文引發熱議。





原 PO 在 PTT 貼文指出「最近有些國家疫情趨緩開始放寬邊境管制，那請問一下，很多國家整天都說台灣防疫好，本土確診幾天有的沒的，但是外國開放邊境首波名單都沒有看到台灣是怎樣？」



▲歐盟放關邊境管制，首波名單未見台灣。（示意圖／NOWnews資料照片）

貼文一出，網友紛紛回應「歐洲國家這麼親中，你在想什麼」、「政治凌駕在疫情之上，你懂啥」、「擺明就是政治問題啊，你會面試一個人很滿意，又不用他的理由？」、「台灣孤立於全世界，這早就是眾所皆知的事情」、「什麼口罩外交都沒用，只要有中國，台灣在國際就是弱勢」、「疫情跟政治早就扯在一起了， WHO 不是告訴你了」。





不過，也有不少人認為「說真的，開放了你敢去嗎？」、「拜託，最好是沒有疫苗以前都不要開放」、「現在開放了，敢去的我也是阿彌陀佛」、「不開放很好啊，免得台灣陷入危機，看看三月的部分，一堆海龜」、「不開放 ok 啦！外面多危險，全球破千萬確診不開玩笑的」。（編輯：張嘉哲）



