天秤座是怎樣的人？全場狂指「2特質」　連本人都承認！

星座被廣泛應用於詮釋個性與行為模式，而每個星座也都具有不同的特質，有人深信不疑，有人半信不疑，也有人一點都不信這套，總之，星座成了人們茶餘飯後的話題之一。近日有網友就在 PTT 發問「天秤座有什麼特質？」結果全場紛紛狂指「 2 特點」，連天秤座本人看了都認同。

原 PO 在 PTT 女孩板貼文表示，比較少人在討論天秤座，他並好奇詢問大家「有沒有周遭朋友是天秤的，他們特質個性大概是怎樣呢？」

▲網友在 PTT 討論天秤座的人有什麼特質。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，隨即掀起討論，許多網友一致認為「懶惰」與「選擇障礙」是天秤人最大特質，紛紛留言「超級懶！」「軟弱，猶豫不決，生氣卻不敢表現出來，情緒化，懶惰，會念舊情」、「選擇困難、普遍有紳士 fu 」、「猶豫不決、外貌協會、風趣幽默、朋友多」、「本質懶，選擇平衡障礙」、「天秤就是懶、猶豫不決、選擇性困難，任何都想公平」。而這兩特點也讓天秤網友認同「本身天秤，懶到一個爆炸＋選擇障礙」、「本魯天秤座，話說我承認我懶惰是真的」、「懶，我老公跟店長都天秤，這個特質很明顯」。

另還有人直言「帥哥、美女居多」、「客套、口頭禪：再約哦！」「事事都強調公平」、「優柔寡斷」、「什麼事都要爭到贏」、「話很多，跟天秤聊天不用想話題，因為他會一直講哈」、「長得帥和美」。（編輯：許苡晴）