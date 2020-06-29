畢業後友情難維繫？男淚「狂貼冷屁股」　眾揭殘酷真相

▲一名網友在 PTT 八卦版提到，國中、高中、大學都有一群自認為的好友，畢業後群組發言漸漸的都沒人回，甚至也沒已讀，不想熱臉貼冷屁股，但又不願放棄這段友情，難過詢問「該怎麼調適啊？」貼文立刻引發熱議，網友們卻點破殘酷真相。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

學生時代在學校的好友，出社會後卻常遇到忙於工作、家庭，而疏於聯繫彼此情感。日前，一名網友在 PTT 八卦版提到，國中、高中、大學都有一群自認為的好友，畢業後群組發言漸漸的都沒人回，甚至也沒已讀，不想熱臉貼冷屁股，但又不願放棄這段友情，難過詢問「該怎麼調適啊？」貼文立刻引發熱議，網友們卻點破殘酷真相。原 PO 提到，國中、高中、大學都有一群自認為的好友，剛畢業的時候 LINE 群裡也是時常聊天，分享當時的生活，過了幾個月後，在裡面發言漸漸都沒人回，甚至也沒已讀，無奈的說「也許是大家社團、系隊、活動、工作開始忙了，但為什麼連一句回覆都沒有」。原 PO 不解表示「我再怎麼忙，看到有人密我，我還是會抽空睡前回覆一下：抱歉今天忙比較沒時間回」，因為自己知道被已讀的感覺很不好，但那些自認為的好友們似乎不這麼想，身邊有人認為「他們不理你，就別熱臉貼冷屁股」，但始終不想放棄這段友情，苦嘆「我們曾經這麼要好」，不禁好奇詢問「該怎麼調適啊？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「友情跟愛情一樣，只要一方放棄就已經沒了」、「正常的，生活圈沒了交集，每個人都有要忙的事」、「學生時期的學生只停留在學生時期，過後能持續的就是知心好友」、「就是雙方在彼此心中不一樣而已」、「生活沒有交集，很難維持」。（編輯：賴詠璿）