當警察薪水其實超高？過來人抖出「真實金額」：想不到吧

▲網友討論警察薪水是否優渥？（圖／翻攝PTT）

每個人要就讀大學的時候，都會選擇自己有興趣的科系就讀，為了畢業後好找工作，而也有人選擇唸警專，畢業後直接當警察，但傳聞警察血汗又賺不多是真的嗎？近日，就有網友討論「警察到底是賺多少啊？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「我的舅舅是警察，舅媽就是一般南部工廠員工，前年剛退休而已，只知道他退休前有當過所長，看他住的房子是透天的，實價登錄大概 1500 萬，家裡前年買了 BMW ，聽說這幾個月又買了 Audi a1 讓女兒當嫁妝，三不五時都看他們出門打卡拍照或上館子，請問一個正常警察收入這麼多？」貼文一出，網友紛紛回應「外行人才會覺得警察賺的很少」、「起薪是 6 萬好嗎，誰跟你 4 萬，但工時也很長啦」、「警察薪水 7 萬有，老的更多」、「大熱天站在十字路口指揮交通看你肯不肯，警察領高薪也很累的」、「剛當上警察薪水就不錯了..看你做不做的下去而已」、「現在基層都 7 萬起跳了，4 萬笑死人」、「親戚警察起薪就六萬多了啦，但工時還算長啦，想不到吧」。而《 NOWnews 》也採訪到剛當上警察沒多久的李小姐，她表示，其實警察的薪水本薪一開始並不高，但會加上不少加給後，就會變多，以她來說，一個月就是本薪 + 警勤加給 + 專業加給以及超勤加給，一個月落在六萬五左右，但相對工時較長，且偶爾要在大太陽底下指揮交通也很煎熬，但對於自己的決定並不後悔。（編輯：張嘉哲）