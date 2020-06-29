台灣現況適合募兵？過來人曝「隱藏問題」：當十年都沒用

▲面對「當兵」這回事，台灣到底適不適合募兵？（示意圖／翻攝臉書）

▲當兵。（圖／取自國防部發言人臉書）

台灣的男生通常都必須入伍服役，雖然時至今日，役期的時間正不斷縮短，但面對「當兵」這回事，台灣到底適不適合募兵？近日就當過兵的過來人在網路上點出了台灣不對現在的「隱藏問題」，更直言「這樣當時年都沒用」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「台灣現況真的適合募兵制嗎？」的文章表示，「大家都知道中國對台灣虎視眈眈，國際情勢專家也都認為台海有可能發生戰爭，在國際上同樣緊張的國家，像韓國、以色列...都是用徵兵制，台灣目前雖然也是徵兵制，但只需要當四個月，目前也正走向募兵制的方向，以這樣的兵力真能面對中國大陸的野心嗎？大家看法是？」，此篇文章一發出，引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起了高樓。網友們紛紛留言表示「重點是訓練，如果每個兵都超強，那募兵就沒什麼問題」、「全民皆兵 +1 」、「不適合，但役期確實該縮短，一年差不多」、「台灣主要是靠地形爭取時間防守 常備養太多兵沒什麼用阿」、「現在又不反攻大陸，養那麼多陸軍幹嘛？」、「其實我覺得當四個月太短了，我比較希望能改回一年」、「你徵一堆也打不贏，海空軍輸了直接吃屎」。不過就有當過兵的過來人網友認為，軍中隱藏的問題，「從來都不是疫情長短」，他指出「有當過兵的就知道現況，不論是『徵兵』還是『募兵』，國軍的問題不是役期長短，是浪費太多時間做各種資料報表，就算改成徵兵十年役期，也是變成找個人做十年的資料跟打掃，當初下部隊後，就再也沒碰過槍了，然後就退伍了...」。實際上，國軍在各單位都有不同的勤務分配，對於常備的戰鬥單位還是會有一定程度上的操課，而文書單位也有一定的比例。國防部也強調「國防安全無假期」，國軍依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，三軍戰備部隊均按戰備規定，堅守崗位，保持高度警覺，以確保台海安全與區域穩定，使民眾能夠安心歡度春節，籲請國人放心。（編輯：王柏文）