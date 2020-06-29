各國解封名單為何都沒台灣？眾人找到原因了：中國小問題

新冠肺炎疫情持續在國際蔓延，但有不少疫情趨緩的國家，近日陸續放寬邊境管制，包含歐盟、日本等等，但不論是哪一國，其首波解禁名單都不包含台灣。對此，就有網友討論「歐日解封名單沒有台灣的原因」貼文引發熱議。
原 PO 在 PTT 貼文指出「假設國外全開了台灣，我們台灣會反饋國外跟著全開嗎？事實上，就也是台灣不肯開，憑什麼對方要拿熱臉去貼你的冷屁股，問其他國家不開之前，怎麼不說台灣直接開放國外更快？對於那些疫情趨緩的國家，心態不也是如此？」
「台灣現在不需要 help 這很明顯吧，台灣還維持正常的工作，如果全面跟著國外妥協開放了，台灣才真的要叫救命吧，那台灣不肯給人解鎖，其他國家幹嘛又開放你台灣，就算他們開放了，台灣還是鎖著，這樣有何意義？」
貼文一出，網友紛紛回應「認同欸，互惠的概念吧」、「中國本來就是小問題，你台灣沒開放憑什麼人家首波名單就要有你？」、「台灣也沒有其他國家納入放寬範圍啊，別人不也是這麼想的？」、「日本趨緩開放沒台灣，台灣也趨緩阿有開放日本嗎？一堆自私的人，真的以為台灣防疫全球第一啊？」、「開放就是會有風險啊，別人不開台灣才應該樂的開心吧！」（編輯：張嘉哲）
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