女上百元剪髮！理髮師一揮刀「下場崩潰」：我真的怕了

▲一名女網友在 PTT 女孩版提到，上百元理髮店剪了短髮，遇到看起來很老練的設計師，豈料最後成品曝光卻讓她崩潰直呼「我真的怕了！」（圖／翻攝自 PTT ）

「百元理髮店」隨處可見，但不少民眾對於百元理髮店是否可以剪出好造型存疑，又或者對到百元理髮店剪髮，該如何挑選才不會「踩雷」、剪出適合自己的造型感到困惑。近日，一名女網友在 PTT 女孩版提到，上百元理髮店剪了短髮，遇到看起來很老練的設計師，豈料最後成品曝光卻讓她崩潰直呼「我真的怕了！」原 PO 表示，一個鬼迷心竅去了母親推薦她的百元理髮店剪頭髮，看著阿姨手起刀落，結果剪完竟跟狗啃一樣，難過得睡不著，無奈求助廣大鄉民「想問一下這顆頭還有救嗎？我媽看到我剪這樣，還跟我說這樣很好看，現在很流行，不知道是真安慰還是怎樣？」原 PO 在文中附上一張新髮型的側面照片，畫面中可見，她微微低頭，短髮側面的長度約到耳下，但明顯可以看出剪得長短有些落差。原 PO 在留言串補充「是個老練的阿姨，果然不能被外表迷惑」，也有網友立刻勸她「再去別家修一次吧！」原 PO 則回應「已經預約了！我真的怕了 QQ ，我兩邊還是不對稱的」。貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友紛紛表示「笑惹」、「哈哈哈哈不會啦，還行」、「拍拍，短髮我不敢給不認識的剪」、「我倒是瀏海被燙爆了」、「對不起我笑了」、「要堅強」；不過，也有部分網友回應「我家這邊的百元剪髮剪超好」、「其實也很有特色啊」。（編輯：賴詠璿）