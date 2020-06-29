公務員的薪水感覺很窮酸？他一試算震驚全場：手刀衝去考

▲網友討論公職的薪水走向。（圖／翻攝PTT）

不少人在大學畢業之後，總希望能找一份穩定、薪資優渥的工作，但也有不少人因為不知道志向為何，因此跑去考公務員。近日，就有網友討論「公職和國營的薪水一算之後發現其實不算差欸？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「公教和國營有很多人羨慕，但也很多人說無聊，但仔細看一下數據，發現其實不算差，老師部分，起薪 4 萬多，學士頂年收大概 117 萬，碩士頂月薪大概 127 萬；高考起薪 4 萬多， 13 年保底 7 頂月薪 62640 ，拿 15.5 個月差不多年薪 97 萬左右；15 年 8 頂主管月薪 75415 ， 拿 15.5 個月差不多年薪 117 左右， 19 年 9 頂主管月薪 84025 ，拿 15.5 差不多年薪 130 左右。另外，中鋼師起薪 3 萬多，但各名目獎金加一加以及穩定調薪，3 至 4 年破百；中油職員起薪 3 萬多，但各名目獎金加一加以及穩定調薪， 6 年破百；台電職員起薪 3 萬多，但各名目獎金加一加以及穩定調薪，9 年破百，你會發現其實整體都不差，起薪不怎麼樣，但年資夠還是能穩定破百。貼文一出，網友紛紛回應「所以說啊，公務員是很穩的」、「哇靠，大家都只看起薪，要看未來發展啊，想要手刀衝去考了」、「重點是不會中年失業又可以當老屁股」、「老師是最爽的吧，還有寒暑假可以放勒」、「每年那麼多人考不就說明了這行飯真的不錯吃」、「如果真的窮酸，不會每年都這麼多人報考啦，低調的很，領得多也不會到處張揚阿」。（編輯：張嘉哲）