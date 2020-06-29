小資族一年存50萬買不起房？兩派人馬戰到翻：真別笑死人

▲有兩派網友紛紛戰翻，認為買不買得起房，完全是「看自己和地點的選擇」。（圖／ PXHERE ）

買房一直都是不少年輕人奮鬥的目標，盼望在畢業之後能夠找一份好的工作，從租房開始慢慢一路打拼到頭期款買房，但也有人認為買房因為要背負房貸壓力太大所以不斷租房。對此，就有網友討論「小資族一年存 50 萬買不起房嗎？」貼文引發熱議。這位網友在網路論壇 PTT WomenTalk 板上 PO 出一篇「一年存50萬未來有希望嗎？」的文章表示，「我自己平常算是有認真工作，努力賺錢，沒啥物慾也不亂花錢，館子一個禮拜大概去一次，平常就自助餐、便當店、小吃攤什麼的隨便塞一下，維持這樣的模式，房租水電孝親扣一扣，一年約存 50 萬，想問各位存這樣錢未來有什麼希望嗎...這樣的生活覺得好黑暗哦，也蠻消極的，想要辭職，卻又不敢，畢竟家裡也無法養我，覺得自己就像個工作機器，對於生活中的一切沒有什麼期待」此篇文章一出，立刻引起大量網友討論。原 PO 也接著說，「我自己算過，認為房子應該還是買不起，常常覺得就算一直工作房子買不起，賺的錢也不足以讓我平常的食衣住行很闊，那工作的目的到底是什麼呢？」對此就有兩派網友紛紛戰翻，認為買不買得起房，完全是「看自己和地點的選擇」。有網友認為「 一年存 50 萬，但你每年存的 50 萬會越來越小，找一個 1000 萬以內的建案直接貸下去吧」、「一年存 50 還買不起房子，別笑死人了，你是只當去台灣只有台北的房子能買嗎」、「工作在台北，可以先從林口買起，搭機捷啊」、「一年存 50 ，存個 400 就可以在新北貸一間了」、「先買舊屋以後再換屋啊，也算是投資」，也有網友覺得「房子隨便都 3 至 4000 萬，買的起嗎」、「會覺得買不起的，大概都在北市蛋黃區討生活吧，工作就綁在那裡也不太可能跑到中南部買」、「將來如果能加薪，那或許買得起房子，但現在在台北有點難」。因此綜合網友的意見表示「有許多因素都要考量進去，有沒有孩子，還有投資，手頭有現金心裡總是比較踏實，先存錢再慢慢想要怎麼規劃，不用急」，「現金夠了可以開始投資，一年存 50 萬變成一年投資 50 萬很快財富自由了」、「目標挑戰百萬年薪，然後升主管，一百五十萬，結婚生子，買房子，設定五到十年的目標，加油！」、「 50 萬拿去投資，還行吧」。（編輯：王柏文）