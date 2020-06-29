光南口罩「疊得像山」怎都沒人要買？店員曝真相：秒殺啦

隨著國內疫情趨緩，我國政府解除口罩禁令，民眾現在不只到藥局可以買到口罩，許多實體通路都有在限量販售，近日，就有網友發現「光南的門口怎麼有口罩疊得跟山一樣高？」其真相曝光之後，引發熱議。
原 PO 在「口罩現貨資訊專區」貼文指出「路過台北車站光南，發現門口有一箱一箱的口罩，數量還有很多，去問店員才知道，這才剛剛進貨，本來都在三樓日用品部賣，但民眾還要爬樓梯上去買太麻煩，因此直接擺門口叫賣效果不錯，買的人不少，我本來要上樓買，結果剛好瞄到門口有，就開心的結帳了」。
貼文一出，網友紛紛回應「哈哈哈笑死，上週被報導後早買不到了」、「原來是當夜市叫賣的部分啊 XD 以為滯銷了」、「我們這邊的光南口罩秒殺欸，都買不到」、「為什麼當台北有貨時，偏偏我就不在台北」、「等等不限盒數欸，有人有發現嗎？」、「放三樓賣比較慢，放一樓就秒殺啦 XD 」。
事實上，除了實體店面外，許多網路平台也都有販售口罩，如蝦皮購物 29 、30 日傍晚 17 時將釋出中衛口罩，7 月 1 日蝦皮 24h 將隆重推出口罩接力賽，從凌晨 0 點開始攜手中衛、摩戴舒、淨新等口罩大廠接力開賣超過 20 萬片口罩，讓民眾一次買個過癮。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。