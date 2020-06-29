想知道太空的味道？　美國推「太空香水」引轟動

The China Post報導，你想知道外太空聞起來是什麼味道嗎？如果你想知道，那麼這瓶香水可以為你解惑。近日，美國一間新創公司在Kickstarter群眾募資平台上推出「太空香水」的募款活動，以期將外太空的味道帶到地球。
根據太空香水產品經理麥特・雷奇蒙表示，這瓶「太空香水」是由化學家史提夫・皮爾斯研發。皮爾斯身兼生化公司Omega Ingredients的創辦人，公司主打利用天然原料製作食物以及飲品的口味。
產品經理補充道，NASA早在2008年即委託皮爾斯重現太空味道的任務，皮爾斯花了將近4年的時間研發。據Kickstarter網站說明，重現太空味道是為了幫助太空人升空前訓練，因為NASA希望讓太空人在出發前先了解在外太空可能會遇到的狀況。
太空人兼前國際太空站員佩奇・懷森在與CNN於2002年的訪問中形容道，「外太空聞起來像是一把槍開火後的煙硝味。我覺得聞起來除了煙硝味，還多了些許苦味。」
雷奇蒙則表示，他也不知道該如何形容太空香水的味道，「太空人形容味道就像火藥、燒焦牛排、覆盆子和蘭姆酒混在一起。」此外，雷奇蒙透露，隨著太空香水引起廣大迴響，他們目前計劃近一步推出「月亮香水」。
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