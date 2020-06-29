藍綠立委搶主席台激烈拉扯！網一看「賴品妤表情」笑瘋了

▲國民黨立委以鐵鍊及沙發椅將立院通道堵住。（圖／記者呂炯昌攝）

▲網友看直播卻發現賴品妤臉部表情俏皮。（圖／翻攝PTT）

為抗議總統蔡英文提名陳菊出任監察院長，藍綠立委今（ 29 ）日上午在立法院議場搶佔主席台，雙方爆發激烈推擠衝突，而消息一出，不少網友觀看各媒體線上直播立法院現場，卻有人發現民進黨立委賴品妤的表情怪怪的，貼文引發熱議。立法院國民黨團昨天突擊佔領議場，要求總統蔡英文撤換監察院長被提名人陳菊，同時以鐵鍊以及沙發椅堵住議場各個通道，堅決不退，結果，今天上午 11 時 15 分左右，民進黨立委以油壓剪剪開各通道鐵鍊，強勢進入議場，藍綠立委因此爆發激烈衝突。對此，就有網友看完直播後在 PTT 表示「賴品妤在拉扯之餘還有空俏皮吐舌，真的太好笑了，她當時心裡到底在想什麼阿 XD 」只見直播畫面中，藍綠立委擠成一團，民進黨立委賴品妤在拉扯中，大翻白眼並且吐出舌頭。貼文一出，網友紛紛回應「笑死，到底在幹嘛 XD 」、「是不是覺得很新鮮哈哈哈」、「全場最逗趣」、「跟高嘉瑜在姚文智造勢晚會的表情有拼喔」、「超好笑，我真的要笑瘋了」、「我也有看到 XD 笑到爆」、「真的快笑死了啦」、「好煩 XD 旁邊的表情整個對比」。而經過激烈拉扯後，12 時 20 分立法院長游錫堃進場主持談話會，藍委透過喊口號干擾，但無法改變綠委席次優勢，經表決通過民進黨團提案，決議今天起至 7 月 22 日舉行臨時會，議程包括考試委員、監察委員、NCC人事同意權、《農田水利法》《國民參審法》、前瞻預算編制案以及華航改名、護照正名決議案。（編輯：張嘉哲）