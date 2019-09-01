NOWnews 今日新聞

不斷更新／民進黨團人數優勢表決 立法院確定開臨時會
抗議民進黨長期忽略在野黨的意見、杯葛監察院長陳菊人事案，國民黨團昨(28)日下午便突襲議場、用鐵鍊及椅子卡住各門口，想阻止民進黨進場把他們拖走。到了29日上午，傳出立法院長游錫堃要求警察以油壓剪剪斷鐵
快訊／議場大門驚見危險大鐵釘！綠委怒批：故意製造危險
國民黨立法院黨團立委持續占據立法院議場，以抗議總統蔡英文提出的監察委員名單。不過為了阻擋民進黨立委們進入議場，藍委們前一天在封鎖議場各個出入口時，各種道具齊出。民進黨立委羅美玲也在臉書上PO出照片，門
朝野攻防監委人事 柯建銘酸藍營：想清楚到底要什麼？
昨（28）日下午藍委不滿監委提名，突襲佔領立法院議場，今（29）天立法院院長游錫堃、民進黨團總召柯建銘在朝野協商前紛紛向國民黨喊話，希望國民黨不要破壞民主機制，回歸正常程序解決問題，柯建銘更直言：「國
女力人物／開創時代新局 20世紀「女力」蓬勃發展
19世紀開始女性主義蓬勃發展，女性為自己爭取權利的意識逐步抬頭，不論在兩性平權、教育權、工作權都有相當大的進步，大幅度擺脫女性為男性附加物的框架；《Nowews》將報導6位在各行各業展露頭角的女性，展
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