NOWnews 今日新聞

快訊／議場大門驚見危險大鐵釘！綠委怒批：故意製造危險

國民黨立法院黨團立委持續占據立法院議場，以抗議總統蔡英文提出的監察委員名單。不過為了阻擋民進黨立委們進入議場，藍委們前一天在封鎖議場各個出入口時，各種道具齊出。民進黨立委羅美玲也在臉書上PO出照片，門