男想考手排駕照！「金額一曝光」秒臉綠　內行曝成本真相

▲網友指出，發現考取手排駕照的報名費用相當驚人！（圖／翻攝 PTT ）

不少人成年後，都會想考取汽車駕照，因此前往駕訓班接受教導。不過，就有網友指出，自己本來想考取汽車手排駕照，然而報名費用一曝光，卻讓他當場傻眼直呼「太誇張了吧！」有一名網友於 PTT 八卦板上發文，表示自己原本以為考駕照的費用大概就 10K，再高了不起就 13K 。然而，當他一到駕訓班詢問後，發現報名金額高達 17K ！除此之外，自己朋友還透露台北 費用竟要 19K ，讓原 PO 感到相當傻眼。貼文一曝光後，就引來不少網友討論，「當年監理站考照，非寒暑假團報考手排，三千多」、「以前手排比較便宜 +1 ， 10 年前豐原考手排 8000 ，自排 9000 」、「當年我才 6000 耶！怎麼物價漲成這樣啊」、「台南手排 2014 考的也才 6k....」、「臺南現在還是團報價， 6000 以內包含考照費能解決。」。不過，亦有內行人曝光漲價原因，「是因為現在有道路駕駛才變貴，我剛剛查以前去的都漲價了」、「之前有問過，說手排車比自排車貴的原因是現在教練車都是自排了，手排車很少....」、「好像不能這樣看，現在有道路駕駛拉」、「道路駕駛後都跳幾千了，別再當年啦」。事實上，從 2017 年小客車駕照路考強制上路後，駕訓班為了增加道路練習的課程，而增加了不少營運成本。（編輯：陳雅雲）