網不解「唐鳳還在用復古手機」！釣出本尊神回　眾瘋朝聖

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，台灣數位政委唐鳳在疫情期間表現優異，因此大大的增加知名度。不過，就有網友提到，唐鳳先前接受專訪時表示主要用的手機中有一台 Nokia 8110 ，這就讓原 PO 納悶「能讓唐鳳青睞是還有什麼特殊功能嗎？」貼文一出後，隨即引來許多人討論，但就連唐鳳本人也跳出來回應！
原 PO 於 PTT 八卦板上發文，表示唐鳳先前接受《聯合新聞網》專訪時，曾指出自己主要用的手機中有一台是 Nokia 8110 ！這就讓網友好奇提問「這麼復古的手機，除了能玩貪食蛇外，能讓唐鳳青睞是還有什麼特殊功能嗎？有沒有卦？」
貼文一出後，隨即引來許多網友討論，其中就有網友猜測原因恐怕是「沒有賴（ LINE ）不會被煩？」對此，唐鳳本人也跳出來回應「樓上正解」，甚至解釋自己手中的 Nokia 8110 「其實只有 4G ，還沒有 5G 版」、「 8810 裡的 KaiOS 確實是從 boot to gecko 改的...」。
唐鳳本人回應後，也引發許多網友留言，「看到本人出現，原來是 4G 」、「好快就來惹...唐 phone 何時能開發出來」、「明明是 8110 造型的腦波增幅器，不要騙了」、「朝聖，推本人」、「XD 還釣到本人」、「野生唐鳳！！！」（編輯：陳雅雲）
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