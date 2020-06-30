台灣超商全世界第一？內行狂推「無敵優勢」：沒人能贏

▲網友好奇，台灣超商真的是世界第一嗎？（圖／翻攝 PTT ）

台灣路上都能看見超商的蹤影，其因多樣化的便利服務，以及琳瑯滿目的商品，吸引許多民眾前往消費。不過，就有網友指出，自己先前收看外國 YouTuber 的影片，裡頭指出台灣超商世界第一，因此讓原 PO 好奇直呼「真的嗎？」對此，也引來許多人曝光台灣絕對優勢。有一名網友於 PTT 八卦板上發文，表示自己觀看外國 YouTuber 的影片時，對方就大讚台灣的超商是世界第一！這樣的情況，就讓原 PO 好奇發問「可是不對啊！雖然我是井蛙，但也知道日本的小七才是世界第一吧？台灣的便利超商真的是世界第一？有八卦嗎？」問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中許多人認為台灣超商「包辦服務」真的相當厲害，直言「如果說包辦..台灣確實是第一名」、「日本沒有啥都包吧！台灣真的才是第一」、「綜合當然台灣，每個店員都會 18 般武藝」、「比便利性絕對台灣，不過日本熟食比較好吃」、「店員真的世界第一，要收帳單要弄咖啡，時不時遇到奧客」、「功能性絕對台灣第一」。不過，亦有鄉民提出其他意見，「日本有現做的熱食，比台灣好吃多了！」、「世界普及率應該是第二名，韓國才是第一名」、「可惜麵包、炸雞等食品就輸日本 18 條街了」、「韓國超商是密度性太高」。（編輯：陳雅雲）