半年沒聊LINE！好感女突傳訊來　老江湖神解「背後翻譯」

▲一名網友在 PTT八卦版提到，半年沒聯絡的女生突然傳訊息來，代表什麼意思？貼立刻引發熱議，網友紛紛解析「背後翻譯」。（圖／翻攝自 PTT ）

隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，近幾年通訊軟體 LINE 甚至成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，還有免費和付費貼圖可以使用，讓聊天情境更為生動。近日一名網友在 PTT八卦版提到，半年沒聯絡的女生突然傳訊息來，代表什麼意思？貼立刻引發熱議，網友紛紛解析「背後翻譯」。原 PO 以「快半年沒聊 LINE 的女生突然傳訊息來？」為題，貼文提到先前和一位有點好感的女生用 LINE 聊天，但後來感覺她可能沒那個意思，兩人就沒有再聊下去，至今已經過了快半年時間，對方卻突然傳 LINE 瞎聊，疑惑表示「害我有點不知該怎麼回，過這麼久了才傳 LINE 來是代表？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛笑稱「人家終於洗好澡了啊，還不快回，不然又要去洗澡了」、「半年前的備胎，現在有用了」、「我覺得是來拿本票的啦，在暗示你了」、「覺得某個零食好吃找你團購」、「我還遇過 7、8 年的，以為是要幹嘛，說她只是突然想到」。不過，大多網友認為「買保險啦」、「直銷」、「幫衝業積，買產品」、「是真愛快把存款奉上」、「直銷、保險、靈骨塔，自己選」、「這個月保險很急啦」、「缺業績」。（編輯：賴詠璿）