男生年薪37萬算低？兩派人馬戰翻揭真相：2關鍵決定生死

▲「男生年薪 37 萬算低嗎？」沒想到就有兩派人馬狂論戰。（示意圖／取自 Unsplash ）

現代人對於賺錢越來越有一定的標準，隨著物價的上漲，薪水卻並不一定會跟著「水漲船高」，因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「男生年薪 37 萬算低嗎？」沒想到就有兩派人馬狂論戰點出 2 關鍵的真相，直言「非常重要，可以決定生死」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT WomenTalk 板上 PO 出一篇「男生年薪 37 萬算低嗎？」的文章表示，「各位版友大家好，小弟去年初換了工作，年薪（含年終）大約 37 萬左右，比我上一份工作好多了，但是家人卻說這樣太低，以後怎麼結婚，小弟還沒交過女友，不曉得女生會不會覺得這樣太低，想請大家給我意見」此篇文章一出，立刻引起大量網友討論，留言區蓋起高樓。網友們對此點出 2 關鍵「地點」和「房子」，他們認為「如果原 PO 是生活在台灣中南部又有自己的房子，那其實年薪 37 萬算可以了」，「如果住台北的話算超低吧，南部好點」、「結婚月薪最低最低都應該五萬了而且還是女方也有五萬的狀況，我覺得養小孩才勉強生活 OK ，但要過好生活真的不只，除非你不住台北 但四、五萬在結婚算基本啦，不然就是你爸媽有留房」、「真的低，在北部連自己都養不活」、「不用繳房租和吃家裡的話，那一個人夠了啦，不要去強求婚姻小孩就好」、「畢業前三年在南部還可接受」不過也有網友點出，如果是剛畢業一、二年的年輕人，領這個的薪水其實還算可以，但關鍵在於這份工作的薪水未來有沒有「發展性」，若薪水持續不變，那可能真的要好好檢視一下自己職涯規劃。（編輯：王柏文）