父親堅持買休旅車！「感人理由」全場淚崩：害我也想換了

▲有網友在 PTT 車版提到，家中最近剛好要換新車，全家雖然只有 4 人，父親仍堅持要買 7 人座的休旅車，為此感到相當苦惱，豈料一名網友回應貼文分享感人故事，讓一票網友看完瞬間淚崩。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

民眾購車時，除了汽車外型和功能性，有時也會依照家中人數來挑選車款。近日有網友在 PTT 車版提到，家中最近剛好要換新車，全家雖然只有 4 人，父親仍堅持要買 7 人座的休旅車，為此感到相當苦惱，豈料一名網友回應貼文分享感人故事，讓一票網友看完瞬間淚崩。原 PO 表示，家裡打算把舊車換掉買新車，父親卻對 7 人座有很深的執著，不過他卻認為一家四口不用買到 7 人座休旅車，且買小台一點較好停車。一名網友回應貼文分享，家中父親結婚時只有一台 125cc 機車，努力工作總算存夠一些錢，買了一台二手轎車，後來又為了讓孩子有更大的坐車空間，以及全家一起出遊的機會，換了一台歐系 7 人座休旅車。十幾年過去，小孩長大了，各自有自己的家庭，也有了孫子，沒有同住在一起，父親為了留個位置給孩子，讓孫子回老家時能夠一起出遊，即使一年 7 人滿載的機會不多，換新車仍然選擇 7 人座轎旅車，假日還會載著母親，兩人隨興的旅遊，車上備好睡袋，沒有便宜的旅館就睡車上，或是與鄰居好友滿車出遊，就這樣平凡的日子一天一天的過去，父親辛苦工作一輩子，從來沒有開過豪華進口車。直到最後父親被診斷出罹患直腸癌四期，短短 5 個月時間就走了，他仍然記得每次回老家，父親生前都興奮的跟他說，他的太太在車上舒服睡著時的模樣，以及追問孩子、孫子們，坐他的車一起出遊好不好玩，臉上總是帶著得意，以及愛著太太的光芒，並稱「我想，這就是我爸爸堅持買 7 人座車的原因」。貼文一出，讓全場網友忍不住落淚直呼「回憶無價」、「嗚嗚嗚難怪我爸吵著要買小巴」、「我只是看個車怎麼流眼淚了，嗚嗚嗚」、「這篇太催淚了，這樣我得死命快點拚出下一台休旅車的錢」、「長輩喜歡一起出遊的感覺是真的」、「第一次看車版看到流淚 QQ 」、「講得我都想換 7 人座了」。（編輯：賴詠璿）