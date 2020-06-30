直衝澎湖3天2夜要一萬五！女臉綠喊貴爆　行家抖出真相了

▲疫情緣故，離島「類出國」概念正夯。(圖/金門縣政府提供)

新冠肺炎疫情持續蔓延國際，不少國人原訂要出國的行程都已經取消，而只要碰到連假，國內旅遊的民眾就大暴增。近日，就有網友表示，同事趁休假到澎湖玩了三天兩夜竟要價一萬五千元，直呼「這價錢都能出國了！」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「公司同事在端午連假的時候，跟男友一起到澎湖玩，但三天兩夜下來，光是住宿費就一萬多，若再加上交通費、伙食費， 2 個人 3 天就花了至少 1 萬 5000 元，聽到這我真的嚇到，一萬五都可以跟團出去玩了耶？怎麼國內離島旅遊那麼貴啊？」貼文一出，網友紛紛回應「兩個人一萬五跟我說可以出國？去哪？」、「是相對貴一點，但不到兩個人能出國好嗎...伙食費都不用算？」、「需求多就是漲價啊，這不懂嗎」、「國旅一堆飯店都回溫了啊」、「如果他們是住高檔的還好吧，而且兩人一萬五根本不能出國」、「人潮多就會漲價，天經地義」、「現在離島旅行，飯店價格全漲回來了啊」。而是否到澎湖旅遊真的有這麼貴？《 NOWnews 》特別訪問澎湖人陳小姐，她表示，其實澎湖的民宿多到不行，價格區間很大，有簡易住宿 2000 元的，也有超豪華民宿 12000 的都有，但是一分錢一分貨，就看民眾怎麼選擇，以三天兩夜來說，若選高檔的豪華獨棟別墅來住，加上食物費用、交通費等等，確實要達到一萬五並不難，簡單來說「價錢高低取決於住宿」的選擇才是關鍵，也有人玩三天兩夜只花五千而已。（編輯：張嘉哲）