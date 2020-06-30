忍不住想買口罩！女搬「整箱實名制」　眾跪了：天選之人

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，我國政府也解除口罩禁令，民眾現在不只在藥局能買到口罩，在許多實體通路及電商平台都有販售，尤其中衛多花色的口罩，更是常常一上線就被秒殺。近日，就有網友分享，自己真的也很想買中衛的口罩，但在實名制領的實在太多，貼文引發熱議。
原 PO 在「口罩現貨資訊專區」貼文指出「我真的很喜歡中衛口罩的顏色，每一種都超想買，但是看看家裡面實名制的口罩還是一堆，我還是忍住了，等家裡的消耗少一點再來買吧，現在根本搶不到。」只見貼出的照片中，口罩的花色五顏六色，對比許多人都只領到基本色來說豐富不少。
貼文一出，網友紛紛回應「這都是實名制領的話，我真的跪了」、「別人的實名制總是不會讓人失望，真好」、「一整箱的也太漂亮了吧，傻眼了啦」、「整箱的實名制欸.....好猛喔」、「哇！妳的實名制顏色換得也超多彩多姿」、「妳的實名制不輸中衛」、「好讚的實名制，羨慕」、「太羨慕了，看了心情都變很好」、「天選之人⋯⋯實名制也太好了吧」。
事實上，不少想要領彩色口罩的民眾，現在紛紛轉往電商搶購，今（ 30 ）日蝦皮傍晚 17 時，也會在加碼釋出中衛口罩，包含酷黑、軍綠、深丹寧、櫻花粉、薰衣紫在內的 5 個顏色，「口罩現貨資訊專區內」社團內就有不少人表示，早已設定提醒鬧鐘準備開買。（編輯：張嘉哲）
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