為省冷氣電費「吹2休1」！內行狂喊母湯：關錯時間反耗電

▲一名網友在 PTT 八卦版表示，開冷氣又想省電費，所以幾乎開個一、兩小時就會關掉一小時；豈料，眾多網友看完卻直言這樣的吹法反而浪費電。（圖／翻攝自 PTT ）

台灣夏季氣候悶熱，開冷氣又使電費飆高，該怎麼做才能達到最佳省電效果，實在令民眾十分苦惱。近日，一名網友在 PTT 八卦版表示，開冷氣又想省電費，所以幾乎開個一、兩小時就會關掉一小時；豈料，眾多網友看完卻直言這樣的吹法反而浪費電。原 PO 表示，最近天氣十分炎熱，不開冷氣不行，但是又想省冷氣的電費，接著提到「我房間是用變頻冷氣，我常常開個一、兩小時關掉一小時，再開個一、兩小時關掉ㄧ小時」，不禁好奇詢問廣大鄉民「這樣會比較省錢嗎？」想知道自己使用變頻冷氣的方法是否正確。貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友們卻紛紛勸阻「變頻就不要開開關關了」、「它自己會決定要不要停，不然你幹嘛買變頻」、「不會喔，冷氣最耗電就是在剛開的時候」、「一直開開關關，重新啟動壓縮機最耗電」、「最耗電就是降溫時，後面就很省，最省時關掉是？」「啟動瞬間最耗電，而且你又是變頻，持續開著就好了，拜託」。事實上，曾有民眾提出「為什麼有人說變頻冷氣可以省電呢？」台電解釋，變頻冷氣可控制壓縮機的運轉頻率，例如剛啟動溫差大時，以較高功率運轉，快速達到設定的冷度；當室內溫度降下來達到設定溫度時，則改以較低的頻率運轉維持室溫，以低頻運作及少了啟動、關閉壓縮機次數的方式來達到省電」。（編輯：賴詠璿）