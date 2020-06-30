提早還房貸會比定存差？過來人揭1關鍵概念：贏面比較高

▲有過來人卻點出 1 個關鍵概念「通貨膨脹」，還不還錢的差別在於，「薪資成長率」和「投資報酬率」是否有大於房貸利率。（示意圖／取自pixabay）

買房一直都是不少年輕人奮鬥的目標，盼望在畢業之後能夠找一份好的工作，從租房開始慢慢一路打拼到頭期款買房，但近日卻有人認為「把錢拿去提早還房貸會比定存差嗎？」沒想到就有過來人揭露 1 關鍵的概念直言「贏面其實會比較高」，引起熱議這位網友在網路論壇 PTT home-sale 板上 PO 出一篇「提早還房貸比定存還差是真的嗎」的文章表示，「剛看到一個網站，如果這是正確的，是不是盡量貸款三十年，都不要提早還才是正解？即使不想投資，寧願存定存還比較划算？」此篇文章一出，立刻引起大量網友討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示「定存？那還是還一還好了」、「定存是當緊急備用金的，定存的投報率有人在乎嗎...」、「如果現金不是那麼穩定的人，早點還心情好，以後想借一樣能借」、「利率那麼低，提早還可能沒學過財金」、「及早還一還，人生 30 年要發生什麼事很難講」、「扣除緊急預備金，笨蛋才定存不還房貸」。而有過來人卻點出 1 個關鍵概念「通貨膨脹」，還不還錢的差別在於，「薪資成長率」和「投資報酬率」是否有大於房貸利率，「不過我也是不推薦提早還，風險能承擔下拿去放資產長久來看贏面高」、「現在通貨膨脹沒有老一輩那麼大，你用過去 20 年來看的話...少付的利息都可以多買小套房了...」、「貸 30 年是方便資金運用，收入少的時候壓力小」、「要確定還房貸的剩餘年中，你要有固定的現金來源去繳房貸，額外的獎金可以做其他投資運用」。（編輯：王柏文）