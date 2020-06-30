女衝藥妝店買口罩！店員喊「我們很大的」　一拿出全笑瘋

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，我國政府解除口罩禁令，民眾現在也能在量販店、批發商場、藥妝店買到。近日，就有網友分享自己去藥妝店要購買口罩，結果店員一直說「他們的口罩很大」，讓她滿臉問號，最後結局讓不少人都笑翻。
原 PO 在「大量口罩分享交流專區」貼文指出，自己去藥妝店買生活用品，順便問店員有沒有醫療口罩，店員就說「有啊！我們是很大的」她心想「很大的口罩到底是可以多大，便詢問店員是成人的嗎？」店員則回應「對喔！我們只有成人的！很大的！一人限購一盒」。
店員見原 PO 好像很「困擾」，於是便說「還是我拿出來給你看一下」，而原 PO 也開心的說「好啊！我看一下也好，不然太大我也怕我沒辦法戴」結果店員一拿出來就說，你看！我們家是「恒大」的喔！這才讓原 PO 尷尬的說「原來是口罩品牌喔...一盒謝謝」。
貼文一出，網友紛紛回應「真的要笑死，很有畫面」、「如果是我，我一定直接回是有多大啦」、「真的糗到不行，重點原 PO 還說自己怕太大 XD 」、「真的是太糗啦」、「有畫面 +1 原來是恒大不是很大！」（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。